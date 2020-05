Gratis parkeren kan weer in hele Statenkwartier: bewoners krijgen parkeerplaatsen terug

‘Huis van Gelderse historie in Arnhemse Walburgis­kerk’

7:54 ARNHEM - De Walburgiskerk (uit 1315) in Arnhem is bij uitstek geschikt als locatie voor het Huis van de Gelderse Geschiedenis. Het is een centraal gelegen en iconische plek, waar het ‘verhaal van Gelderland, van de prehistorie tot heden’ kan worden uitgedragen.