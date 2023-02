Gratis voedsel in Arnhem: hier in de stad vind je een buurtkastje

Buurtkastje in Arnhem

Buurtkastjes duiken steeds vaker op. Volgens Stichting SoGoed, initiatiefnemer van de buurtkastjes, gaat het aantal kastjes in heel Nederland al richting de driehonderd. Benieuwd waar je ze vindt in Arnhem? Via Google Maps zoek je ze heel makkelijk op een kaartje. Dit buurtkastje in de vorm van een koelkast vind je in Arnhem in de Spijkerstraat in de Wassalon op nummer 195. In de koelkast brengen mensen etenswaren die ze niet gebruiken of over zijn. Die mogen anderen er gratis uitpakken en het helpt om verspilling tegen te gaan.