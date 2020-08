Groen in strijd tegen vervuilde container in Arnhem

De Bio Bottom heet de U-vormige groene bak met sedumplantjes die sinds enkele weken is te vinden bij de flats op het Gelderseplein in de wijk Immerloo en in de Scheldestraat in Presikhaaf. Tezamen geven de bakken rond de containers een vriendelijker uitstraling, wat mensen er toe moet uitnodigen om dat ook zo te houden en dus niet hun afval naast de container te dumpen.

Ook andere wijken

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de containertuin mogelijk ook in andere wijken in de stad wordt toegepast. Dat betreft dan met name die buurten waar het afval nog te vaak naast in plaats van in de container of (in het geval van grofvuil) op het afvalbrengstation belandt.



Het vervolg is afhankelijk van de resultaten in Immerloo en Presikhaaf. De containertuin, elders in Nederland ook een fenomeen, is overigens ook in te richten met buxusheggen, op maat gemaakte, met buxusmatjes beklede metalen kooien, of met een met bloemen bezaaide sedummat.