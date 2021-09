Groen licht voor nachtfestijn in Zypendaal: ‘Festival Grote Schijn veroorzaakt geen schade in park’

Kritiek op avondfesti­val Grote Schijn in Park Zypendaal: ‘Funest voor de natuur’

13 september ARNHEM - Het is onacceptabel als Park Zypendaal in Arnhem in oktober avondenlang het toneel is van een groot festival. De natuur zal daar te veel onder lijden. Dat vinden twee betrokken Arnhemmers die hopen dat het lichtjesfestijn Grote Schijn alsnog van de kalender gaat.