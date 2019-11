Groene clubs starten campagne tegen ‘vervuilende’ energie uit biomassacentrales

Veel wetenschappers verwijzen dat verhaal naar het land der fabelen. Het duurt vaak decennia voor jonge bomen de CO2-uitstoot uit de lucht kunnen halen, aldus deze wetenschappers.



,,Er zijn veel actiegroepen tegen biomassacentrales in Nederland. Die hebben elkaar nu gevonden in de FAB", zegt Spaander van Arnhems Peil. De Arnhemse actiegroep is een half jaar geleden opgericht na berichten over de bouw van een biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. ,,We werken samen met organisaties over de hele wereld. Samen willen we strijden tegen de bomenkap als grondstof voor biomassacentrale. De overstapcampagne die donderdag van start gaat is daar een voorbeeld van.”