GroenLinks botst met groene actievoerders; Arnhems raadslid voelt zich bedreigd

Bestuurder Dunya Zorggroep treedt af vanwege voortduren­de onrust rondom beschuldi­ging fraude

1 oktober ARNHEM - Dilan Kocer treedt per direct af als bestuurder van Dunya Zorggroep. Dat maakt de multiculturele zorggroep vandaag bekend. Ze doet dit naar eigen zeggen in het belang van medewerkers en cliënten van de vestiging in Arnhem.