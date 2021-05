GroenLinks stelt vragen over miljoenenwinst miljonair Soros met Arnhemse huurwoningen: ‘Dit is absurd’

ARNHEM - GroenLinks in Arnhem heeft het college vragen gesteld over de miljoenenwinst die de Hongaars-Amerikaanse miltuimiljonair George Soros heeft gemaakt met Arnhemse sociale huurwoningen. De Gelderlander berichtte over die winst in de krant van deze zaterdag.

GroenLinks is verbaasd over wat er is gebeurd. GroenLinks-raadslid Cyriel Prinsen: ,,De gemeente heeft een positief advies gegeven over de verkoop. Dat is absurd. Door dat advies en de verkoop konden sommigen de huur niet meer betalen en moesten vertrekken. GroenLinks wil weten hoe dit zit. Het kan niet zo zijn dat er miljoenenwinst gemaakt wordt op sociale huurwoningen, met medewerking van de gemeente Arnhem.”

In 2016 verkocht woningcorporatie Vivare sociale huurwoningen in Arnhem en andere gemeenten in de regio aan Soros zonder afspraken te maken over de bewoners. Twee jaar later verkocht Soros deze woningen met 83 miljoen euro winst aan Ben Mandemakers, de eigenaar van het gelijknamige keukenbedrijf. Inmiddels zijn de huren voor de bewoners enorm gestegen.

Arnhem gaf een positief advies over de verkoop

De Gelderlander meldde in het artikel dat de gemeente Arnhem hier een rol in had. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet dit soort deals goedkeuren, maar de stem van de gemeente telt zwaar mee. Tot verbazing van GroenLinks heeft het college met toenmalig wethouder Wonen Gerrie Elfrink in november 2014 een positief advies gegeven over de verkoop van 216 Arnhemse huizen. Elfrink was niet blij met de verkoop, maar legde zich erbij neer. Cyriel Prinsen: ,,Deze verkoopaffaire heeft ervoor gezorgd dat beleggers winst maken met Arnhemse sociale huurwoningen. Ondertussen steeg de huur voor huurders in die woningen en blijft er een groot tekort aan sociale huurwoningen.”

GroenLinks wil weten waarom het college van burgemeester en wethouders in 2016 een positief advies gaf over de verkoop en hoe vaak dit nog meer voorgekomen is. Antwoorden op dit soort schriftelijke vragen volgen meestal binnen een maand.

Volledig scherm Twee woningen in de Victor de Stuerslaan in de de Arnhemse wijk Geitenkamp waarmee George Soros flinke winst heeft gemaakt. © Rolf Hensel