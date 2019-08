Grond bij Arnhems kamp zwaar vervuild, woonwagenbewoners willen weg

Arnhem - De grond onder en naast het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is op diverse plekken zwaar vervuild, met lood, andere zware metalen, pak’s en pcb’s. Op drie plekken in de geluidswal om het kamp zijn de concentraties lood zo hoog dat ze riskant kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau BK Ingenieurs. Lood kan vooral gevaarlijk zijn voor spelende kinderen. Het kan het leervermogen van kinderen aantasten. In de afgelopen decennia speelden kinderen op de wal. Mogelijk komt er ook onderzoek naar de gevolgen daarvan.



De gemeente Arnhem wil de geluidswal rond het kamp nog deze week met hekken afzetten zodat niemand die wal nog op kan. Daarna zal gekeken worden of er een oplossing voor de langere termijn bedacht kan worden. De bewoners werden gisteren ingelicht over de resultaten van het onderzoek.

‘Woonwagenkamp moet verhuizen’

Zij vinden de maatregelen van de gemeente volstrekt onvoldoende en willen dat het woonwagenkamp verplaatst wordt naar een andere plek. Ze vinden dat de gemeente hun zorgen niet serieus neemt. Ze zijn boos dat de gemeente pas over een maand nader contact wil.



“Wij zijn er helemaal klaar mee. We willen daar niet langer blijven’’, zegt Davy Giezenaar, die als woordvoerder optreedt. “Er zitten wielen onder onze wagens. Desnoods gaan we er zelf mee op pad.’’

Uitkomst van rapport is heftig

Wethouder Cathelijne Bouwkamp zegt begrip te hebben voor de vertrekwens van de bewoners, maar kan nu nog geen besluit nemen. Zij vindt de uitkomst van het rapport heftig en betitelt de geluidswal als een illegale stortplaats. “Wij komen nu acuut in actie, door hekken te plaatsen. Daarna kijken we hoe we met deze stortplaats omgaan.”



De kwestie kwam aan het rollen door onderzoek van deze krant. Daaruit bleek dat de wal al in 1990 opgeruimd had moeten worden. De wal bestaat voor een groot deel uit grond die is vrijgekomen bij de aanleg van industrieterrein IJsseloord, dat vroeger in gebruik was als stortplaats. Tijdelijk kon die grond als geluidswal dienen, was destijds de afspraak. De vervuiling werd wel afgedekt met een laag schone grond van een meter dik.

4000 vierkante meter vervuild