Groninger vast voor overval op Arnhemse en haar twee kinderen in hun huis

EO-Jongeren­dag liever in ‘intiem Ahoy’ dan in ‘dat enorme GelreDome’

11:04 ROTTERDAM/ ARNHEM - De EO-Jongerendag wordt zaterdag voor het eerst in jaren niet gehouden in GelreDome. Ahoy Rotterdam is de nieuwe locatie voor het feest. Het is de 45e editie van het christelijke muziekfestival met muziek en diverse sprekers.