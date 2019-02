Groot alarm na bedrijfsongeval met zwavelzuur in Arnhem

Volgens de brandweer raakte bij het bedrijf dat sponzen en zemen maakt ‘tijdens het productieproces’ rond 10.00 uur een leiding defect waarna de persoon met de stof in contact kwam. Er waren werkzaamheden aan de gang waarbij iets mis is gegaan.



Hulpdiensten rukten massaal uit. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en vervolgens ter controle naar het ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoe ernstig de verwondingen zijn, wil hij niet kwijt.



De bewuste leiding ligt stil. Onderzoek moet uitwijzen wat er is misgegaan en of het bedrijf iets te verwijten valt. De brandweer was rond het middaguur begonnen de kleine hoeveelheid van de giftige stof op te ruimen.