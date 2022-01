Groot Eldens verzet tegen woningbouw in laatste boomgaard: ‘Fruitteler Martin is het land af gepest’

Zuid-Amerikaan­se verdachten van mega­drugslab in Arnhem moeten in cel blijven vanwege vluchtge­vaar

DEN BOSCH/ARNHEM - Twee verdachten van betrokkenheid bij het grote drugslab (crystal meth) dat in april 2021 in een leegstaande loods in Meinerswijk in Arnhem werd ontdekt, blijven in voorlopige hechtenis.

19 januari