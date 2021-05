Groot gegroeide Arnhemse pakketbezorger opent distributiecentrum in eigen stad

Ex-militair die op een zomerdag in het park een kennis neerstak, gaat vier jaar de cel in

13:48 ARNHEM - Een 48-jarige ex-militair uit Arnhem is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor poging doodslag op een kennis in het Musispark in juli vorig jaar. De kennis raakte levensgevaarlijk gewond door een diepe steek in zijn buik. Hij verloor drieënhalf liter bloed.