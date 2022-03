Groot is de dankbaarheid van moeders en kinderen bij ‘kledingpost Oekraïne’ van Leger des Heils in Arnhem

Kamervra­gen over zaak gemartelde Arnhemmer: ‘Is hij gewoon aan zijn lot overgela­ten in Syrië?’

DEN HAAG/ ARNHEM - De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft maandag vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over de in 2013 verdwenen Arnhemmer die vier jaar lang in Syrië zou zijn gemarteld en overleden. ,,Is er alles aan gedaan om deze man te helpen?”

22 maart