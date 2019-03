Groot onderhoud A325 en N325 zorgt voor zomer met vertraging en file rond Arnhem en Nijmegen

De vervanging van het asfalt van de A325 en N325 valt samen met het huidige onderhoud aan de Nijmeegse Waalbrug, dat al voor de nodige verkeersoverlast zorgt. Ook de Apeldoornseweg, een van de toegangsaders van Arnhem, gaat nu op de schop.



Veel langer wachten met de werkzaamheden op de provinciale wegen gaat niet, zegt projectmanager Ben van Ginkel. ,,De dunne geluidsreducerende laag van de A325 is gewoon op.’’ Ook het dubbellaagse zeer open asfaltbeton van de N325 is aan vervanging toe, vult hij aan.



Op de Pleijroute rijden dagelijks rond de 75.000 voertuigen, op de A325 zo’n 80.000. In de bouwvakvakantie is er ongeveer 15 procent minder verkeer op de wegen, stelt verkeersmanager Peter van der Dussen. Daarom heeft de provincie ervoor gekozen de werkzaamheden in die periode uit te voeren.