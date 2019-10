Les van Vites ‘Vitesse straks samen met Ajax aan kop’

16:00 ARNHEM - Vitesse beleeft een fantastische start in de competitie. Met Super Sunday in het verschiet komt een droomscenario in beeld. ,,Alles zit tot dusver mee”, zegt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Zul je zien dat we straks samen met Ajax bovenaan staan.”