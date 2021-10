Groot spandoek mag niet in uitvak bij NEC-Vitesse

column onderlangs Op pumptracks kunnen kinderen gecertifi­ceerd op hun bek gaan

10 oktober Wat deze week bleef hangen was de zin ‘pumptracks schieten als paddenstoelen uit de grond’. Een zin die past bij het jaargetijde. Maar laat ik in godsnaam niet over de herfst beginnen. Ik wil het hebben over die pumptracks. Geasfalteerde circuits met bulten en kombochten.