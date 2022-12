Groot verdriet en woede om dood Angelique bij flatbrand Arnhem: ‘Ex dreigde haar wat aan te doen’

ARNHEM - Collega’s, leerlingen en vrienden. Allemaal blijven ze verslagen achter nu Angelique Vos is overleden. De rijinstructrice stierf als gevolg van een flatbrand in Arnhem, in de nacht van donderdag op vrijdag. En dat was geen toeval, zeggen mensen om haar heen. De Arnhemse werd volgens meerdere mensen in de omgeving van het slachtoffer al lange tijd bedreigd.

Alsof het de kist is. Met haar hand raakt ze even heel teder de lesauto aan van Angelique Vos.



In deze auto had Anouk van Kempen een week geleden nog rijles van haar buurvrouw. Waar het normaal altijd gezellig was, met volop humor, was het de sfeer dit keer volledig anders.

Volgens Van Kempen en andere bekenden van het slachtoffer die De Gelderlander sprak, kreeg haar rijinstructeur dreigende berichten van haar ex.



Daarin zou hij hebben aangegeven haar wat te willen aandoen. Maar of hij daadwerkelijk iets met de brand en de verschrikkelijke gevolgen te maken heeft, blijft nog volstrekt onduidelijk.



Een dag na de dood van Vos is ze ontredderd. Ze legt een bosje bloemen op de voorkant van de lesauto die naast het appartementencomplex staat waar ze allebei wonen.

‘Zo erg’

Andere bewoners hebben er ook al bloemen op gelegd, een actie van Marion Pot en een medebewoonster van de flat.



‘Rust in vrede’ staat in grote letters op een papier dat met tape op de voorruit is vastgeplakt. ,,Meer kun je niet doen. Het is goed er even bij stil te staan”, zegt Pot. ,,Dit is zo erg, ook voor haar kinderen. Je gunt dit niemand.”

Volledig scherm De uitgebrande flatwoning van Angelique Vos. © Rolf Hensel

