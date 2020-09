Grootste zuivelhandelaar ter wereld opent vandaag kantoor bij station Arnhem

ARNHEM - Pal tegenover de Sonsbeekzijde van station Arnhem Centraal nemen de werknemers van 's werelds grootste handelaar in zuivelproducten en plantaardige voedingsingrediënten maandag hun intrek in een nieuw kantoor.

Hoogwegt is een van de best bewaarde ondernemersgeheimen van Arnhem, sinds de oprichting in 1965 door Henk Hoogwegt uitgegroeid tot een multinational met een jaaromzet van 2,8 miljard euro. En deze is niet van plan om andere reuzen achterna te gaan richting Amsterdam. ,,Anders hadden we dit niet gedaan", zegt Caroline Elias.

Rondleiding tijdens verhuizing

In het weekend vooraf aan de maandag, gebruikt voor de verhuizing, geeft de woordvoerder van het bedrijf een rondleiding in het nieuwe pand van drie verdiepingen aan de Amsterdamseweg. In het Rijnpoortgebouw aan de Groningensingel in Arnhem-Zuid was het na enkele decennia uit zijn jasje gegroeid.

De ruim 170 werknemers gaan er op het nieuwe adres onder meer op vooruit met stiltekamers, vergaderplekken en een warm ingericht bedrijfsrestaurant met een dakterras dat een fenomenaal uitzicht biedt over het station, de Burgemeesterswijk en het Sonsbeekpark met de Witte Villa.

Boter, kaas en melk

Hoogwegt is groot geworden en nog steeds groeiende dankzij de wereldwijde handel in zuivelproducten als boter, kaas en melk(poeder), niet alleen uit Nederland, maar ook uit landen als Zwitserland en Nieuw-Zeeland. Wereldwijd heeft het bedrijf circa 450 mensen in dienst, verdeeld over zes onderdelen in Nederland en twaalf vestigingen in het buitenland.

Het nieuwe pand van Hoogwegt aan de Amsterdamseweg, pal tegenover de Sonsbeek-ingang van station Arnhem Centraal.

In Arnhem zetelen onder meer de traders, die als spin fungeren in het web van aanbieders en afnemers van zuivelproducten. Elias: ,,Wij weten waar de overschotten en waar de tekorten zijn. En alle voedselproducenten weten ons te vinden.”

Quote Is de kaas voor de pizza goed te smelten? Caroline Elias, Hoogwegt

Om in te spelen op de specifieke wens van klanten ontwikkelt het bedrijf ook nieuwe producten en toepassingen en voert het testen uit. Voor dat doel is in het nieuwe pand het eigen Hoogwegt Food Experience Center ingericht. ,,Het gaat met name om de eigenschappen van producten", zegt Elias. ,,Is de kaas die een afnemer voor zijn pizza zoekt goed te smelten?”

Buiten zuivel levert Hoogwegt ook plantaardige voedselingrediënten, via haar werkmaatschappij Meelunie in Amsterdam-Zuid. Dan gaat het bijvoorbeeld om bindmiddelen voor saus en plantaardige proteïnen. Handig van het nieuwe kantoor bij het station is dat je snel met de trein naar deze locatie kan. De trein is, met de fiets, ook het vervoermiddel waarmee de meeste werknemers naar kantoor komen.

Coronaregiem

Dat mogen ze nog niet allemaal tegelijk. Ook Hoogwegt hanteert een coronaregiem waarvan thuiswerken onderdeel is. ,,Het is zelfs zo dat we vanwege corona geen officiële opening hebben", vertelt Elias.

Afgelopen weekend kregen alle werknemers een pakket met een flesje bubbels, twee glazen en een schaar en een lint. ,,Zo kan iedereen thuis de openingshandeling verrichten.”