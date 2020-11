Grote bouwlampen geplaatst en politie weer aanwezig tegen overlast in Arnhemse wijk Geitenkamp

Arnhem voor Eeuwig Bellen anno 1882. In dit hotel stond de allereer­ste telefoon in Arnhem

23 november In de rubriek ‘Arnhem voor eeuwig’ beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemsche Courant, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen. Deze week een tijdreis in de historie van het telefoneren. Wie kent de draaischijf nog?