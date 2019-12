Grote brand in houtbedrijf op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem

De brand werd even na 19.30 uur gemeld. ,,Er ligt zo’n 70 kubieke meter hout in een oven waar het hout wordt drooggestookt”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

,,Er is iets gebeurd waardoor er brand is ontstaan. Het gaat om een uitslaande brand. De oven staat vrij. Eromheen staat wel een aantal installaties, maar die worden door ons met drie autospuittanks nat gehouden. Dat blijft zo totdat we in de oven kunnen. We zijn nu bezig om een toegang te maken tot in die oven. Pas dan kan de brand geblust worden.”