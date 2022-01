Grote brand verwoest zeker zes jachten bij jachtwerf in Arnhem

Islamiti­sche natuurbe­graaf­plaats met 16.000 plekken in Arnhem: ‘Ik woon hier al bijna 45 jaar, ik wil hier worden begraven’

Stukken gras schieten omhoog uit de zandgrond. Hier en daar liggen verdwaalde en verkleurde maïskolven die zijn overgebleven na het oogsten. Stengels waar ze aangroeiden, staan nog dapper overeind. Dit terrein, naast de A12 in Arnhem, is nu nog akkerland. Binnenkort is het een oase van rust, als dit land is omgevormd tot een grote islamitische natuurbegraafplaats.

15 januari