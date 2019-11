Grote controle op bedrijventerrein Het Broek: ‘Vuist tegen de onderwereld’

,,De verschillende disciplines brengen allemaal hun specifieke kennis, expertise en hun bevoegdheden. We brengen alle overheidsbelangen bij elkaar en maken zo onze bedrijventerreinen veiliger", zegt Marcouch. ,,De overgrote meerderheid van de ondernemers heeft last van boxen en garages waarvan niet altijd duidelijk is wat daar gebeurt. Samen met ondernemers en bewoners maken we een vuist tegen de onderwereld.”



De controles zullen volgens Marcouch ‘veel vaker’ plaatsvinden, dus ook op de andere bedrijventerreinen in de stad. ,,Dit houden we wat mij betreft even vast", klinkt het. ,,De capaciteit is altijd schaars, daarom is deze samenwerking ook zo belangrijk.”