Grote drugsvangst in Rotterdamse haven: 1516 kilo coke in partij hout die naar Arnhems bedrijf zou gaan

In een container in de Rotterdamse haven heeft de douane maandag 1516 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt tussen een partij hout. De container was per schip vanuit Chili naar Rotterdam vervoerd. De straatwaarde van de drugs is ruim 113 miljoen euro.