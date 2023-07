Grote drukte bij garagesale van Arnhems theater: ‘Hier hadden we geen rekening mee gehouden’

Met video 60 procent meer benzine verkocht bij Makro Duiven, morgen 17 cent duurder: ‘Reken het voordeel maar uit’

Massale drukte bij Gelderse tankstations op vrijdag, want zaterdag gaat de benzineaccijns met 17 cent omhoog. Bij Makro in Duiven, de goedkoopste in de regio, stonden de hele dag lange wachtrijen. De verkoop van benzine was 60 procent hoger dan anders.