Grote hoeveelheid glas op A12, file bij Arnhem lost op

Mannen in Arnhem opgepakt met 900 gram wiet en 3000 euro contant geld in auto

10:02 ARNHEM - Twee mannen van 24 en 25 jaar zijn woensdagmiddag in Arnhem opgepakt met een grote hoeveelheid wiet in de auto. In de kofferbak van de wagen werd in totaal 900 gram hennep gevonden, zo laat de Koninklijke Marechaussee weten.