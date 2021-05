Grote inleveractie voor wapens in Arnhem: ‘Elk wapen op straat is er één te veel’

oproep Deel je leukste herinne­ring aan het Feestaard­var­ken

7:20 We kunnen nog even genieten van het Feestaardvarken. Maar in de avond en nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 juni is het zover: dan verdwijnt het bijzondere dier na bijna acht jaar van zijn plek in het Bartokpark in de Arnhemse binnenstad.