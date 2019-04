Grote politieactie leidt naar verdachte van rooftocht langs scholen in Arnhem en Velp

Bij de doorzoekingen heeft de politie onder meer computerapparatuur in beslag genomen. Het is niet duidelijk of daarbij een deel van de buit is. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Brutaal

De laptoproof, waarvan de schade in de tonnen loopt, vond afgelopen zomer plaats. Brutale dieven liepen middelbare scholen binnen en namen karren vol tablets en laptops mee. Dat gebeurde onder meer bij het Olympus College in Arnhem en het Astrum College in Velp.



De politie zegt niet hoe het onderzoeksteam de Utrechter op het spoor is gekomen. De zaak werd afgelopen weken onder meer belicht in het programma Opsporing Verzocht. Ook gaf de politie beelden vrij waarop de daders herkenbaar in beeld kwamen.