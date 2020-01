Grote schade door brand bij kunstacademie ArtEZ in Arnhem

ARNHEM - Kunstacademie ArtEZ is ernstig getroffen door een brandstichting op nieuwjaarsnacht. Het bestuur spreekt van een ‘enorme schade'. De brand vond plaats bij de ateliers aan de Oude Kraan in Arnhem , genaamd ‘OK26'. De ateliers kunnen zeker drie maanden niet gebruikt worden. Studenten van de opleiding Product Design hebben voorlopig geen les.

Maandagmorgen is er een bijeenkomst voor studenten en medewerkers waarin de school nader wil toelichten wat er is gebeurd en wat de consequenties zijn. Studenten van verschillende opleidingen gebruiken de werkplaats aan de Oude Kraan om opdrachten en examenwerk te maken. Ook liggen er veel kunstwerken van studenten opgeslagen. De werkstukken zijn door de brand veelal vervuild.



Hoeveel studenten precies gedupeerd zijn en of er veel examenwerk verloren is gegaan is nog niet duidelijk. ,,Voor iedereen is het nu nog vakantie”, zegt woordvoerder Marieke de Boer. ,,Dus voor ons is het nu gissen hoeveel studenten hierdoor geraakt zijn.”

Quote De studenten en medewer­kers in de werkplaats gaan altijd heel voorzich­tig met materialen en kunstwer­ken om, en dan nu dit Anne

Studente Anne (21) van de opleiding Product Design had net voor de kerstvakantie al haar werk laten beoordelen en fotograferen. Een geluk bij een ongeluk. Of haar ontwerpen nu beschadigd zijn weet ze nog niet, dat kan ze maandag pas bekijken. ,,Ik ben hartstikke boos. Ik had al een hekel aan vuurwerk, maar dit is voor mij de druppel. De studenten en medewerkers in de werkplaats gaan altijd heel voorzichtig met materialen en kunstwerken om, en dan nu dit.”

Schade inventariseren

Volgens Anne hebben de meeste studenten uit haar leerjaar het geluk dat de beoordeling net voor de kerstvakantie was. ,,Maar dat geldt niet voor de examenkandidaten. Zij werken er aan hun examenwerk. Dat is al wel tussentijds gezien door docenten, maar nog niet af. Door de brandschade kunnen problemen ontstaan bij de voortgang van het examenwerk.”



Studenten die gebruik maken van de ateliers zullen maandag na de informatiebijeenkomst van ArtEZ beginnen met het inventariseren van de schade aan hun werk. Een fotograaf komt foto's maken van het werk van de studenten, zodat duidelijk is op welk punt studenten waren toen de brand uitbrak. Na de inventarisatie moet al het werk verwijderd worden om het pand te kunnen herstellen.

Overal roet

‘Met name de hoeveelheid roet die overal is neergeslagen is een ernstig probleem. Het roet is via ventilatiekanalen op alle plekken in het pand terechtgekomen en heeft zich ook tussen muren en plafonds verspreid’, schrijft een speciaal ingesteld crisisteam van de kunstacademie. ‘Een belangrijke zorg zijn de werkstukken van studenten; de in het pand aanwezige stukken zijn veelal vervuild.’

Geen studievertraging

De school moet met spoed op zoek naar een alternatieve werklocatie voor studenten. Klassikaal onderwijs kan in de school, maar voor een werkplaats moeten studenten de komende maanden uitwijken naar andere onderwijsinstellingen in de regio. ,,Voor een lascabine zouden studenten bijvoorbeeld naar de kunstacademie in Zwolle of Enschede kunnen uitwijken.” Belangrijkste is volgens De Boer dat studenten geen studievertraging oplopen. ,,Daar willen we zorg voor dragen door ook vast te leggen hoever studenten al met hun werk waren.”

Geen technische oorzaak brand, maar is het opzettelijk?

Er is onderzoek gedaan door de afdeling Forensische Opsporing van de politie; die concludeerde in ieder geval dat er sprake is van brandstichting. De brand ontstond op 1 januari om 03.00 uur. Of er moedwillig brand is gesticht of dat het gaat om vuurwerk dat ongelukkig terecht is gekomen is nog niet duidelijk, het onderzoek is nog niet afgerond.