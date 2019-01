Grote storing verlamt systemen gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden

Begin van de middag werd duidelijk dat de storing moet worden gezocht in een defect apparaat bij De Connectie, dat voor Arnhem, Rheden en Renkum diverse diensten uitvoert. Er is een monteur onderweg om de problemen te verhelpen, maar het is nog maar de vraag of dat vandaag lukt.

Burgers van de gemeente Arnhem kunnen vanwege de technische problemen alleen telefonisch contact opnemen met het stadhuis. Alle systemen van de gemeente liggen plat. De informatie op de site en de formulieren om bijvoorbeeld een afspraak te maken met een gemeentelijke dienst of voor het aanvragen van een (reis)document zijn niet beschikbaar.

Rozendaal

De gevolgen van de storing zijn in Renkum en Rheden beperkter dan in Arnhem. Renkum is telefonisch niet bereikbaar, maar de website draait nog wel, al is het niet mogelijk om langs die weg afspraken te maken voor het aanvragen of ophalen van (reis)documenten.

Het gemeentehuis in De Steeg is telefonisch wel te bereiken. Wat er niet werkt, is het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag en het maken van afspraken via de website van de gemeente Rheden. Ook pinnen kan als gevolg van de storing niet. De gemeente Rozendaal heeft geen problemen.

‘Onderhoud’