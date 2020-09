Grote terrassen mogen in Arnhem in winter blijven, maar niet iedereen is blij

Alleen­staan­den gaan in 2020 meer betalen door nieuw afvalbe­leid Arnhem

7:11 ARNHEM - Alleenstaanden in Arnhem gaan in 2020 meer betalen voor het scheiden van afval dan in 2019 met het oude afvalsysteem. Dat geldt niet voor meerpersoonshuishoudens. De hogere afvalrekening is een gevolg van de gestegen kosten voor de verwerking van afval, aldus de gemeente.