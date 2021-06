Grote vechtpartij bij flat in Arnhem, politie rukt met zeven wagens en hondengeleiders uit

‘Dierbaar dubbelzin­nig’ onderzoek in Burgers’ Zoo

16 juni ARNHEM - Een foto van een echt rendier dat aan een knuffelrendier likt. Stoeltjes in zebraprint met op de achtergrond echte zebra's. Beren die naar teddyberen kijken. Met dit soort vervreemdende foto's doen wetenschappers uit Utrecht en Wageningen in Burgers’ Zoo in Arnhem onderzoek naar hoe mensen naar dieren kijken.