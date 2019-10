Grote vertraging in natte ochtendspits door ongelukken A12 en A73 neemt af

A73

Op de A73 bij Malden gebeurde eveneens een ongeluk - er moest daardoor een rijstrook worden afgesloten - en ook daar nemen de verkeersproblemen toe. Rond 09.30 uur uur stond daar in zuidelijke richting tussen Cuijk en Boxmeer het verkeer nog stil over een afstand van circa acht kilometer. Op de andere rijbaan ontstond een ‘kijkersfile’. In de file op de N321 ter hoogte van Cuijk is ook een aanrijding geweest. De weg vanuit Cuijk in de richting van de A73 slibde daardoor dicht, maar omstreeks 09.30 uur reed het verkeer hier weer vlot door.

A50 en A325

Ook elders liepen de wegen vol. Op de A50 in noordelijke richting stond het stil tussen de knooppunten Bankhoef en Renkum (zestien kilometer), door een eerder ongeval op een aansluitende weg. De vertraging bedroeg hier om 09.30 nog een dikke tien minuten. In zuidelijke richting (Apeldoorn-Arnhem) is op de A50 van oponthoud inmiddels nauwelijks sprake meer.



Als gevolg van het vastlopen van de rijkswegen, was het ook druk op provinciale en lokale wegen. Bijvoorbeeld op de A325 en de N325 (Pleijroute). Daar hebben weggebruikers in beide richtingen last van kilometerslange files. Tussen knooppunt Ressen en het Nijmeegseplein in Arnhem stond rond 09.00 uur zo’n tien kilometer file, maar ook deze verdween.