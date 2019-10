Grote vertraging in natte ochtendspits door ongelukken A12 en A73

Op de A12 ter hoogte van Ede gebeurde een ongeluk, waarvoor in westelijke richting enige tijd twee rijstroken moesten worden afgezet. Rond half negen stond het verkeer daardoor volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat tussen Beek en knooppunt Velperbroek over een afstand van zo’n 12 kilometer stil. Tussen knooppunt Maanderbroek bij Ede en Veenendaal-West stond 2 kilometer file.

Op de A73 bij Malden is ook een ongeluk gebeurd - er moest daardoor een rijstrook worden afgesloten - en ook daar nemen de verkeersproblemen toe. In zuidelijke richting staat het tussen Malden en Boxmeer stil over een afstand van circa 11 kilometer. Op de andere rijbaan is een ‘kijkersfile’ ontstaan. Tussen Haps en Cuijk staat 3 kilometer.

In de file op de N321 ter hoogte van Cuijk is ook een aanrijding geweest. De weg vanuit Cuijk in de richting van de A73 is daardoor dichtgeslibt.

A50 en A325

Ook elders lopen de wegen vol. Op de A50 in noordelijke richting staat het stil tussen de knooppunten Ewijk en Heteren (5 kilometer). In zuidelijke richting (Apeldoorn-Arnhem) is er oponthoud tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg (4 kilometer). Daar lijken de problemen wat af te nemen.

Als gevolg van het vastlopen van de rijkswegen, is het ook druk op provinciale en lokale wegen. Bijvoorbeeld op de A325 en de N325 (Pleijroute). Daar hebben weggebruikers in beide richtingen last van kilometerslange files.

