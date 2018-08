Grote vertraging op A50 bij Arnhem door ongeluk

Vitesse: Weinig kans op extra verdediger

13:40 ARNHEM - De kans dat Vitesse op de slotdag van de transferperiode nog een extra verdediger aantrekt, is nihil. De Arnhemse club heeft de voorbije week de markt afgespeurd, maar daarbij is geen vervanger gevonden voor Rasmus Thelander. De Deen is maanden uitgeschakeld door een enkelbreuk.