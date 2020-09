Grote wens van zieke Indra (13) gaat in Avifauna in vervulling

Indra heeft een tumor in haar rug, waardoor ze niet meer zo lang rechtop kan zitten. Daar hoefde ze in Avifauna even niet aan te denken. Samen met haar ouders en haar broertje was ze de hele dag aan het genieten in het vogelpark.



De tiener, die gek is op dieren en vooral op vogels, begint meteen ronduit te vertellen als ze de vraag krijgt wat ze allemaal heeft gedaan in Avifauna. Ze heeft bijzonder veel vogels gezien. ,,Ik heb een papegaai een walnoot gegeven en voor de kaketoes hadden we zaadjes neergelegd om op te eten.”



Het meeste plezier heeft ze gehad bij de lori’s van Avifauna. Het vogelpark heeft regenbooglori’s, die een beetje op papegaaien lijken. ,,Ze aten uit een bakje dat ik in mijn handen had. En oh ja, ze gingen ook nog op mijn hoofd zitten!”