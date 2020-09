Grote wisselstoring legt treinverkeer plat rond Arnhem en Nijmegen

Storing bij de verkeersleiding

Volgens spoorbeheerder ProRail is de storing op de verkeersleidingspost in Arnhem rond 05.30 uur begonnen. Van daaruit worden seinen en wissels in de wijde regio bediend.



‘De ondersteunende ICT systemen zijn door de storing niet beschikbaar voor de treindienstleiders. Het is daardoor niet mogelijk treinverkeer veilig te laten verlopen en seinen blijven zolang op rood’, aldus een verklaring op de website van ProRail. De spoorbeheerder zei rond 06.45 nog niet te kunnen zeggen hoelang de storing zal duren.



