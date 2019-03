Grote zorgen om criminele jongeren die carrière maken in zware misdaad

Buurtbewo­ners krijgen ‘unheimisch gevoel’ van dumping chemisch afval in Arnhem

6 maart ARNHEM - Een hondsbrutale dumping van een container met chemisch afval midden in een woonwijk. Alsof het om pakketbezorging ging, leverde de chauffeur van een witte truck zijn container af in Over het Lange Water in Arnhem.