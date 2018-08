Grote zorgen om vermiste Joey (15) uit Gendt: 'Hij heeft geen medicatie bij zich'

Uit de Facebookoproep van pleegvader Rik Buijing is de wanhoop voelbaar. Zijn pleegzoon liep zaterdagavond 11 augustus weg van huis in Voorst en keerde sindsdien niet meer terug. Nadat hij om 21.00 uur nog gezien werd op het treinstation Voorst-Empe ontbreekt ieder spoor. Joey komt vrijwel elk weekend naar zijn pleegouders in de Betuwe.

Zoekactie

Rik heeft samen met vrienden al op de stations in Apeldoorn, Voorst, Zutphen en Arnhem - maar ook in het Arnhemse Sonsbeekpark - flyers met foto's opgehangen om mensen alert te maken in de hoop een tip te krijgen over Joey's verblijfplaats. ,,Alstublieft, als u iets weet of hem heeft gezien, neem dan contact op met ons of bel de politie’’, roept de pleegvader op.