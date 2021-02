Grote zorgen over coronabeleid kazerne Schaarsbergen: ‘Straks heeft defensie geen personeel’

Nijmegena­ren blijven langer vastzitten voor brute ontvoering in Arnhem

12 februari ARNHEM - In de strafzaak over de brute ontvoering van een 25-jarige Nijmegenaar, 7 augustus afgelopen jaar in Arnhem, blijven een 27-jarige en een 22-jarige Nijmegenaar nog vastzitten. Een 35-jarige Arnhemmer mag wat langer op vrije voeten blijven wegens een naderend sterfgeval, maar moet zich weer melden bij de gevangenis, anderhalve dag nadat het afscheid voorbij is.