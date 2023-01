Gymnastiekunie KNGU zoekt met verhuizing ‘weggestopt bondsbureau’ nieuw elan in Arnhem

,,Het bondsbureau zit momenteel weggestopt in de bossen en aan een doodlopende weg”, zegt Boer. ,,Hoe ga je in vredesnaam je centrale missie, verbindend aanjagen, op een goede manier uitoefenen vanuit deze locatie? Het huisvestingsvraagstuk is iets waar ik meteen mijn tanden in wilde zetten. Zo’n verhuizing kan nieuw elan brengen, het kan zorgen dat oude patronen worden opengebroken en markeren dat je een frisse start maakt en nieuwe dingen centraal zet. Vandaar dat ik het prioriteit geef.”

De bond onderzoekt momenteel drie opties. Dat zijn Sportcentrum Papendal, de FSG Sportcampus in Apeldoorn of een locatie op het terrein van Sportbedrijf Arnhem op Valkenhuizen in Arnhem. Naar een meer centrale locatie is volgens Boer ook gekeken. ,,Maar dat zou voor medewerkers qua reisbewegingen een dusdanig groot verschil zijn ten opzichte van nu, dat het om die reden is afgevallen.”

Remco Boer, de nieuwe directeur van Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie wil weg uit Beekbergen. ,,Het bondsbureau zit momenteel weggestopt in de bossen en aan een doodlopende weg."

Binnen een maand een besluit

Toch wil Boer de landelijke verbinding zoveel mogelijk vergroten. ,,We hebben talent- en topsportcentra in Amsterdam, Hoofddorp, Rotterdam, Den Bosch en Heerenveen. Daar zouden we een soort hubs van kunnen maken. Dat daar niet alleen door de toppers getraind wordt, maar dat we hier ook accountmanagement, opleidingen en wedstrijdzaken aan gaan verbinden.”

Boer verwacht dat binnen een maand een besluit wordt genomen over de nieuwe locatie van het bondsbureau.

