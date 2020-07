Haalt ‘Palermo aan de Rijn’ extra afval weg omdat ‘Hart van Nederland’ komt?

Gedumpt afval opruimen

De afgelopen dagen zouden ineens groene wagens van afvalverwerker Suez als ‘bezige bijen’ door wijken als Presikhaaf en Het Broek rijden om de ruimte rond de containers te ontdoen van gedumpt afval en vervolgens schoon te vegen.



Wijkbewoner Bram Derix, zo ongeveer de afvalcorrespondent van Arnhem Centraal in Presikhaaf, had er nog nooit zoveel op één dag gezien. En zo schoon was het nog nooit rond de containers in zijn wijk. ‘Je zou denken dat Willem-Alexander op bezoek komt in Arnhem’, zo meldde hij via Twitter.