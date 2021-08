Haar eerste dag op lijn 33 in Arnhem eindigde in een drama, maar ‘straf brengt opa met bulderlach niet terug’

OM eist werkstraf en rijverbod voor buschauf­feu­se na dodelijk ongeluk in Arn­hem-Zuid

4 augustus Een 80-jarige automobilist die 9 mei 2020 werd aangereden door een lijnbus, onder aan de John Frostbrug in Arnhem-Zuid, is 10 dagen later in het ziekenhuis overleden. Dat bleek woensdag voor de rechtbank in Arnhem, waar de aanklager de buschauffeur voor de rechter had gebracht.