Haarhuis bekroond met vijfde ster: zo zag het hotel in Arnhem er door de jaren heen uit

Feest bij hotel Haarhuis! De prominente Arnhemse verblijfsaccommodatie kreeg donderdag 9 maart 2023 een vijfde ster én is al langer dan een eeuw een begrip in de stad. Reden voor een kleine throwback. Bekijk hieronder foto's van hoe hotel Haarhuis er door de jaren heen uitzag.

Opening van Haarhuis

Het was meneer Anthonius Haarhuis die in 1918 besloot een lunchroom te beginnen in een stadsvilla bij het Arnhemse station. Niet veel later breidde hij de zaak uit met een paar hotelkamers. Zo ontstond hotel Haarhuis.

Volledig scherm Lunchroom Haarhuis © Haarhuis

Populaire horecazaak

In de jaren dertig was Haarhuis al een begrip in de omgeving en had de bijbehorende lunchroom een uitgebreid terras.

Volledig scherm Lunchroom en hotel Haarhuis © Haarhuis

De oorlog

Net als een veel andere iconische gebouwen in Arnhem, bleef ook hotel Haarhuis niet gespaard tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze foto is gemaakt vanaf een van de balkons van Haarhuis. Je ziet dat het pand niet volledig onbegaanbaar was, maar het hotel en het gebied er omheen waren wel behoorlijk beschadigd. Er moest een nieuw gebouw komen.

Volledig scherm Schade aan Hotel haarhuis © Gelders Archief

Het nieuwe gebouw

En dat nieuwe gebouw kwam er. Het verrees op dezelfde plek als het oude, maar kreeg toch een totaal andere uitstraling. De bouwstijl paste meer bij de tijd en bij de plannen van om het hotel uit te breiden.

Volledig scherm Het nieuwe gebouw van Haarhuis © Gelders Archief

Hotelkamers

In het nieuwe gebouw zagen de hotelkamers er zo uit vanbinnen. De broers John en Jan namen in de jaren vijftig het roer over van hun vader. Op onderstaande foto zie je nog een asbak op tafel, wat destijds geen probleem was in hotelkamers.

Volledig scherm Hotelkamer van Haarhuis © Gelders Archief

Dineren bij Haarhuis

Tegenwoordig kun je een hapje eten bij Haarhuis, maar ook in de jaren zestig was er eetgelegenheid en een luxe keuken.

Volledig scherm De keuken in Haarhuis © Gelders Archief

De receptie

Op deze foto uit de jaren zeventig zie je een heel ander interieur dan nu. Bierbrouwerij Grolsch nam in 1969 nam de volledige exploitatie van de familie Haarhuis over. Niet veel later werd Folkert Folkerts algemeen directeur.

Volledig scherm De receptie © Haarhuis

Kamers in de jaren 70

Het interieur van de kamers was ook totaal anders dan nu. Herken je dat plaatje op de oude beeldbuis nog?

Volledig scherm Een kamer in de jaren zeventig © Haarhuis

Lounge

Op dit beeld uit de jaren tachtig zie je zakenmannen in de lounge bij elkaar zitten. In 1985 sloot hotel Haarhuis zich aan bij de Best Western hotelketen.

Volledig scherm De lounge © Haarhuis

Hotel Haarhuis nu

Zo kennen de meeste Arnhemmers het hotel nu. Op een prominente plek midden in stad. Vanbinnen is het hotel totaal getransformeerd met onder meer een nieuw restaurant, rooftopbar en whiskykelder.



Volledig scherm Hotel Haarhuis © indebuurt Arnhem

Een vijfde ster

En die grote verbouwing was niet voor niets. Haarhuis heeft nu maar liefst vijf sterren. Het hotel is daarmee het eerste én enige hotel met het hoogst haalbare aantal sterren in Arnhem op dit moment. Hoera voor deze primeur!

Volledig scherm Personeel van Haarhuis viert feest. © Hotel Haarhuis

