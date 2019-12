‘Hakkûh tegen het hondenweer’ als opwarmertje voor Paul Elstak in GelreDome

Marcouch voert de druk op de Tweede Kamer op: ‘Grijp in met verbod op lachgas nu het nog werkt’

18:45 ARNHEM - Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch voert de druk op de Tweede Kamer op om lachgas te verbieden. In een nieuwe stap in zijn campagne tegen ‘deze schadelijke middelen’ roept hij de parlementariërs in een opinieverhaal in dagblad Trouw op om in te grijpen nu een verbod nog werkt.