Half miljoen kiezers raadplegen Kieswijzer Provinciale Staten

Stemgerechtigden die de Kieswijzer inmiddels hebben ingevuld, noemen energie en natuur als twee van de belangrijkste thema’s voor deze verkiezingen. Deze thema’s zijn daarom opgenomen in alle twaalf kieswijzers. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat 43 procent van de deelnemers vindt dat hun provincie het best kan bijdragen aan de overgang naar een duurzame, groene samenleving door inwoners financieel te ondersteunen bij lokale, duurzame initiatieven, zoals de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp.



Advies op maat

Naast de landelijke thema’s zoomt iedere Kieswijzer in op specifieke onderwerpen per provincie. Zo is in de stemhulpen van Friesland en Limburg een vraag opgenomen over hoe deze provincies het gebruik van dialect moeten ondersteunen. In Gelderland is de doortrekking van de A15 een onderwerp dat erg leeft, terwijl in Zeeland de komst van een marinierskazerne voor hoofdbrekens zorgt.