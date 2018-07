HAN moet schadevergoeding betalen aan student die vertraging opliep

ARNHEM - De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) moet schadevergoeding betalen aan een oud-student van de opleiding Medische Hulpverlening. De rechtbank in Arnhem heeft woensdag in een tussenvonnis geoordeeld dat de hogeschool aansprakelijk is voor de studievertraging van de student, die voor 2012 met de studie in Nijmegen begon.

Volgens de rechtbank heeft de hogeschool er niet genoeg rekening mee gehouden dat er te weinig stageplekken zouden zijn, voordat de opleiding werd aangeboden.

Ook heeft de school haar daar niet voor gewaarschuwd. Daarom heeft de school niet voldaan aan de zorgplicht, zo is het oordeel.

Te weinig stageplekken

De student spande samen met twee anderen in 2016 een rechtszaak aan, mede namens zo'n 50 mede-gedupeerden. Zij claimden 20.000 euro aan schadevergoeding per student per studiejaar. De studenten konden naar eigen zeggen nauwelijks aan stages komen.

Daardoor was het niet mogelijk binnen vier jaar af te studeren. Dat ze lastig stages konden krijgen, kwam mede omdat het beroep Medisch Hulpverlener nog niet verankerd was in het BIG-register, waarin de bevoegdheden van zorgverleners zijn vastgelegd. Zo'n registratie was op veel plekken wel nodig. Volgens de rechtbank zijn de studenten niet goed op de hoogte gebracht van het ontbreken van de BIG.

In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat in elk geval één student een schadevergoeding moet krijgen. ,,De HAN had de student eerder moeten laten weten dat er te weinig stageplekken zijn. Studenten die voor 2012 begonnen aan de opleiding hebben dat nooit te horen gekregen. Ook niet per brief’’, legt persrechter Nienke de Waele van de rechtbank Arnhem uit.

Bewijzen

Voor een tweede oud-student is het de vraag of die ook een schadevergoeding ontvangt. Hij begon twee jaar later aan de opleiding. Volgens de HAN is hij op tijd gewaarschuwd over het stageprobleem, de student betwist dat. Daarom moet de HAN van de rechtbank met bewijzen op de proppen komen. ,,De HAN kan bijvoorbeeld met getuigen te komen als tegenbewijs of kan schriftelijk laten zien op tijd informatie te hebben gegeven. Doet de HAN niets en neemt de hogeschool haar verlies, krijgt de student een schadevergoeding’’, aldus De Waele.

Een derde student heeft geen recht op een vergoeding, zo meldt de rechtbank. Zij vond immers wel stageplekken en rondde de opleiding op tijd af.

Betreuren

Een woordvoerder van de HAN laat weten de 'hele situatie te betreuren'. ,,Het is nooit onze intentie geweest tegenover studenten in de rechtbank te zitten. Er is van alles geprobeerd om ze tegemoet te komen. Dat dit is doorgezet, is uiteraard heel vervelend.’’ Over verdere stappen kan hij nog geen uitspraken doen. ,,We gaan eerst het vonnis nader bestuderen voor we daar iets over kunnen zeggen.’’

Volgens de woordvoerder valt de HAN weinig te verwijten. ,,Wij vinden dat we het wel goed hebben aangepakt. De rechtbank denkt daar duidelijk anders over.’’