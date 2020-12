Handhaving grijpt in bij ‘toevallige bomenwakewandeling in Arnhem’

De actiegroep had zaterdag via Facebook aangekondigd zondagochtend een bomenwake te willen houden , uit protest tegen het vellen van 800 bomen in het Arnhemse park. Die vond vanwege de coronalockdown, en het feit dat de actie niet vooraf was gemeld, echter geen genade in de ogen van de gemeente.

Bosch wilde desondanks een statement maken en gooide het over een andere boeg. ,,We verzamelen ons hier niet, we komen elkaar toevallig tegen”, maakte hij per megafoon duidelijk aan de enkele tientallen aanwezigen. ,,Dit is geen actie, er is géén organisatie, dit is een toevallige bomenwakewandeling. Hou je wel aan de coronaregels.”