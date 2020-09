Handjes deels thuis bij nieuwe La Place in winkelcentrum Arnhem

Leerling basis­school Arnhem besmet met corona, lessen gaan door: ‘Kans op versprei­ding via kinderen nihil’

16:34 ARNHEM - Bij een leerling van basisschool Pieter de Jong Pythagorasstraat in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd is vorige week corona vastgesteld. De leerling, die maandag een dagdeel op school aanwezig was, is direct thuis in quarantaine gegaan. De basisschool heeft alle lessen door laten gaan.