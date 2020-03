Hank the Knife geniet tegenwoordig thuis van een filmpje: ‘Ik heb geen zin meer in drukte en gedoe’

interactieve kaart Coronavi­rus verspreidt zich in regio nog langzaam: nu 13 mensen besmet

16:42 NIJMEGEN - Waar het coronavius zich in delen van Brabant snel verspreidt, lijkt het in deze regio voorlopig goed te lukken de opmars in te dammen. Op zaterdag telde het RIVM in totaal dertien gevallen in gemeenten in deze regio. Nederland kent in totaal 188 mensen die het virus hebben.