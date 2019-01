Hans Jungerius neemt tv-kijker meer naar rauwe plekken met een verhaal

Video Poetins luis in de pels op het podium in Luxor Live in Arnhem

19:39 ARNHEM - Voor het eerst in haar bestaan komt Pussy Riot voor vijf optredens naar Nederland. Op 30 januari doet het collectief Luxor Live in Arnhem aan. Het is geen theater of concert voorspelt frontvrouw Maria Alyokhina.,,Wat wel? Kom maar kijken.”